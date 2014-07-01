На Донеччині з постаменту викрали ще один танк (фото)
14:40, 01 липня 2014Політика
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У Дружківці невідомі вивезли з скверу неробочий танк.
На Донеччині невідомі вивезли з скверу неробочий танк/ Фото: druzhko.org
Невідомі вивезли неробочий танк з скверу «Ювілейний», повідомляє Дружковка новини.
Танк Т-34-85 був встановлений в 1977 році в пам'ять про воїнів-визволителів Дружківки. Примітно, що танк не на ходу і бойова частина (гармата) неробоча.Читайте такожНа Донеччині з постаменту викрали танк
Станом на 1 липня Дружківка контролюється представниками ДНР, наголошуює видання.
Фото: druzhko.org
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