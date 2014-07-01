На Донеччині з постаменту викрали ще один танк (фото)

Невідомі вивезли неробочий танк з скверу «Ювілейний», повідомляє Дружковка новини.

Танк Т-34-85 був встановлений в 1977 році в пам'ять про воїнів-визволителів Дружківки. Примітно, що танк не на ходу і бойова частина (гармата) неробоча.Читайте такожНа Донеччині з постаменту викрали танк

Станом на 1 липня Дружківка контролюється представниками ДНР, наголошуює видання.