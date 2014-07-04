США можуть запровадити нові санкції проти Росії – Байден
США запроводять нові санкції проти Росії, якщо вона не припинить підтримувати сепаратистів на Донбасі і пропускати через свій кордони в Україну озброєних бойовиків.
Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден під час телефонних переговорів з українсьським президентом Петром Порошенком, передає Радіо Свобода.
За інформацією Білого дому, два лідери обговорили дипломатичні можливості припинення вогню на Донбасі, яке б виконували також і сепаратисти.
Як повідомляла прес-служба українського президента, під час розмови з Байденом Петро Порошенко наголосив, що «готовий повернутися до режиму припинення вогню, як тільки буде підтвердження про його дотримання у двосторонньому форматі, а також за умов звільнення всіх заручників та встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ».
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На переговорах 2 липня у Берліні очільники МЗС Німеччини, Росії, Франції, України погодили пакет заходів, необхідних для продовження режиму припинення вогню на Донбасі.
У спільній заяві, зробленій після зустрічі, вони наголосили на необхідності відновити переговори тристоронньої робочої групи зі врегулювання ситуації на сході України не пізніше 5 липня. Сторони також вирішили, що за дотриманням двостороннього перемир’я має спостерігати ОБСЄ.