У Костянтинівці встановили український прапор - комбат «Донбасу»

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав командир Добровольчого батальйону територіальної оборони Донецької області «Донбас» Семен Семенченко.

«Терористи залишили останні два міста перед Донецьком: Дружківка та Костянтинівка. Розвідгрупи батальйону «Донбас» увійшли в місто, складається карта можливих об'єктів мінування терористами, - повідомив Семенченко. - Над адміністрацією Костянтинівки піднятий український прапор. Прапор «ДНР» піде як килимок на підлогу».

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