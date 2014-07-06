Патріарх Кирил не поїде на похорон митрополита Володимира - російські ЗМІ

Замість нього від Російської православної церкви на похороні глави УПЦ МП буде присутній голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє РИА Новости з посиланням на представника синодального відділу Московського патріархату.

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