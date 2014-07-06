Патріарх Кирил не поїде на похорон митрополита Володимира - російські ЗМІ
20:35, 06 липня 2014Політика
0 0
Глава РПЦ патріарх Кирил не поїде на відспівування і похорон митрополита Київського Володимира, "аби уникнути провокацій".
Кирило не приїде в Київ / Фото УНІАН
Замість нього від Російської православної церкви на похороні глави УПЦ МП буде присутній голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон, повідомляє РИА Новости з посиланням на представника синодального відділу Московського патріархату.
Читайте такожМитрополита Володимира поховають на Лаврському цвинтарі"Патріарх Кирил вирішив не їхати, аби уникнути провокацій. Прийнято рішення, що на похорон в Київ поїде митрополит Іларіон", - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter