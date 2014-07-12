На Донбасі українська авіація розгромила дві бази та бронегрупу терористів
03:10, 12 липня 2014Політика
2 0
Завдяки оперативній і злагодженій роботі аеророзвідки і розвідувальних груп, силами авіації Збройних Сил України були нанесені чергові точні авіаудари по позиціях терористів.
На Донбасі українська авіація розгромила дві бази та бронегрупу терористів / Фото Олександр Клименко
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спікер АТО Владислав Селезньов.
"У районі населеного пункту Гольмовський розгромлений базовий табір бойовиків, в районі міста Перевальськ знищена бронегруппа терористів. У районі міста Дзержинськ знищена база бойовиків, і два бронетранспортери", - написав він.
Читайте такожАвіація завдала удару по скупченню бронетехніки під Перевальськом - речник АТО
За словами Селезньова, в цьому дуже допомогло місцеве населення, яке активно допомагає виявляти масові скупчення бойовиків, їх бази та місця дислокації.
Зараз триває уточнення збитків, завданих бойовикам.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter