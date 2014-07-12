На Донбасі українська авіація розгромила дві бази та бронегрупу терористів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спікер АТО Владислав Селезньов.

"У районі населеного пункту Гольмовський розгромлений базовий табір бойовиків, в районі міста Перевальськ знищена бронегруппа терористів. У районі міста Дзержинськ знищена база бойовиків, і два бронетранспортери", - написав він.

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За словами Селезньова, в цьому дуже допомогло місцеве населення, яке активно допомагає виявляти масові скупчення бойовиків, їх бази та місця дислокації.

Зараз триває уточнення збитків, завданих бойовикам.