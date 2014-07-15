Коваль: На кордоні з РФ залишається неконтрольована ділянка

03:33, 15 липня 2014
Політика
0 0

Заступник секретаря РНБО, екс-міністр оборони Михайло Коваль, заявив, що одна з ділянок українсько-російського кордону залишається неконтрольованою.

/ mischko.livejournal.com

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова".

"Є така ділянка кордону на рубежі від Сіверського Дінця, який не прикритий нашими військовими", - заявив Коваль.

Читайте такожУ Раді федерації Росії вже говорять про точкових ударів по Україні

За словами чиновника, українські військовослужбовці роблять все можливе, щоб закрити кордон.

Як повідомляв УНІАН, у НАТО повідомили, що Росія нарощує війська на кордоні з Україною. За даними альянсу, зараз біля кордону перебуває 10-12 тис. військовослужбовців РФ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter