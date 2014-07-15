Коваль: На кордоні з РФ залишається неконтрольована ділянка
03:33, 15 липня 2014Політика
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Заступник секретаря РНБО, екс-міністр оборони Михайло Коваль, заявив, що одна з ділянок українсько-російського кордону залишається неконтрольованою.
На кордоні з РФ залишається неконтрольована ділянка / mischko.livejournal.com
Про це він заявив в ефірі "Свободи слова".
"Є така ділянка кордону на рубежі від Сіверського Дінця, який не прикритий нашими військовими", - заявив Коваль.
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За словами чиновника, українські військовослужбовці роблять все можливе, щоб закрити кордон.
Як повідомляв УНІАН, у НАТО повідомили, що Росія нарощує війська на кордоні з Україною. За даними альянсу, зараз біля кордону перебуває 10-12 тис. військовослужбовців РФ.
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