Коваль: На кордоні з РФ залишається неконтрольована ділянка

Про це він заявив в ефірі "Свободи слова".

"Є така ділянка кордону на рубежі від Сіверського Дінця, який не прикритий нашими військовими", - заявив Коваль.

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За словами чиновника, українські військовослужбовці роблять все можливе, щоб закрити кордон.

Як повідомляв УНІАН, у НАТО повідомили, що Росія нарощує війська на кордоні з Україною. За даними альянсу, зараз біля кордону перебуває 10-12 тис. військовослужбовців РФ.