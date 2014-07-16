Сьогодні на засіданні Європейської Ради розглянуть українське питання

Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав під час зустрічі з міністрами закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, Латвії Едгаром Рінкевічем та Ісландії Гуннаром Брагі Свейнссоном.

«Україна очікує від Європейської Ради міцної підтримки. Зараз - найбільш вирішальні дні в українській історії. Це – реальна битва за нашу незалежність, - наголосив президент. - Для нас дуже важливо відчувати солідарність з боку всього Європейського Союзу».Читайте такожФюле: Ми не забудемо про Крим, доки не буде відновлено міжнародне право

За словами Порошенка, населення частини Луганської та Донецької областей зараз фактично є заручником терористів та перебуває у жахливих умовах.

Президент висловив подяку Латвії, Литви та Румунії за ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Ми пройшли рубікон, і ми ніколи не повернемось до радянського минулого», - заявив він.

У зустрічі взяли участь також генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Ісландії Германн Інголфссон, посли Польщі Генрік Літвін та Латвії Агріта Даудзе.Читайте такожУ Європарламенті розділилися думки щодо підтримки України: більшість за, праворадикали проти - дебати

З української сторони у зустрічі брали участь міністр закордонних справ Павло Клімкін та заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий.

Як відомо, засідання Європейської Ради відбудеться сьогодні, 16 липня, у Брюcселі.