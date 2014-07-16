В Адміністрації президента не виключають зміни тактики АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Чалого, зростає кількість зброї та найманців, які прибувають в Україну з Росії для ведення неоголошеної війни.

«Для того, щоб відповідати на таку фазу, на такі атаки, по суті, доведеться, мабуть, змінювати тактику антитерористичної операції», - наголосив він.Читайте такожОбстановка у зоні АТО напружена, звільнені населені пункти - під контролем військових

«Сьогодні тактика зрозуміла – уникнути жертв серед мирного населення, конкретна робота АТО проти терористів, проти бандитів», - додав Чалий.

Він зауважив, що протилежна сторона, зважаючи на успішний процес з боку України, починає у тому числі завдавати ударів по мирному населеною з метою дискредитації української армії, удари з метою знищити техніку української армії.

Говорячи про можливість запровадження військового стану, Чалий висловив власну точку зору, що це може мати негативні наслідки, оскільки навпаки забере армію від боротьби з терористами. «Це призведе до того, що армія не буде задіяна в АТО, а перейде туди, де треба комендатури відкривати…», - підкреслив він. «На сьогодні тих форматів достатньо, щоб виконувати дії по захисту країни», - наголосив Чалий.