В Адміністрації президента не виключають зміни тактики АТО
Заступник глави Адміністрації президента України Валерій Чалий не виключає зміни тактики антитерористичної операції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
За словами Чалого, зростає кількість зброї та найманців, які прибувають в Україну з Росії для ведення неоголошеної війни.
«Для того, щоб відповідати на таку фазу, на такі атаки, по суті, доведеться, мабуть, змінювати тактику антитерористичної операції», - наголосив він.Читайте такожОбстановка у зоні АТО напружена, звільнені населені пункти - під контролем військових
«Сьогодні тактика зрозуміла – уникнути жертв серед мирного населення, конкретна робота АТО проти терористів, проти бандитів», - додав Чалий.
Він зауважив, що протилежна сторона, зважаючи на успішний процес з боку України, починає у тому числі завдавати ударів по мирному населеною з метою дискредитації української армії, удари з метою знищити техніку української армії.
Говорячи про можливість запровадження військового стану, Чалий висловив власну точку зору, що це може мати негативні наслідки, оскільки навпаки забере армію від боротьби з терористами. «Це призведе до того, що армія не буде задіяна в АТО, а перейде туди, де треба комендатури відкривати…», - підкреслив він. «На сьогодні тих форматів достатньо, щоб виконувати дії по захисту країни», - наголосив Чалий.