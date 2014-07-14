Терористи з "Града" обстріляли житлові райони Луганська: є жертви

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив спікер АТО Владислав Селезньов.

"З метою дискредитації сил АТО, бойовики, з житлових районів, в черговий раз розгорнувши установку залпового вогню "Град", відкрили вогонь по кварталах міста Луганська (квартали Мирний, Степовий і Ольховський). Джерела повідомляють про жертви серед місцевого населення", - написав він.

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Також за даними його джерел, на місце пригод моментально прибули російські журналісти.