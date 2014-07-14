Терористи з "Града" обстріляли житлові райони Луганська: є жертви
23:35, 14 липня 2014Суспільство
0 0
У Луганську терористи з "Граду" обстріляли три житлові квартали - Мирний, Степовий і Ольховський.
Терористи з "Града" обстріляли житлові райони Луганська / verytinywars.blogspot.com
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив спікер АТО Владислав Селезньов.
"З метою дискредитації сил АТО, бойовики, з житлових районів, в черговий раз розгорнувши установку залпового вогню "Град", відкрили вогонь по кварталах міста Луганська (квартали Мирний, Степовий і Ольховський). Джерела повідомляють про жертви серед місцевого населення", - написав він.
Читайте такожВ Луганськ в'їхали 6 танків, 6 БТРів, 2 «Гради» і 8 Камазів з бойовиками - очевидці
Також за даними його джерел, на місце пригод моментально прибули російські журналісти.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter