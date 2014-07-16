В Україні діють не менше 300 кадрових військових з Росії - Тимчук

Про це керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук написав на своїй сторінці у Facebook.

«За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», Росія продовжує приховане військове вторгнення у Донбас», - пише він.

«Зокрема, крім важких озброєнь і військової техніки, на територію України проникають і найманці (здебільшого це військовослужбовці запасу, завербовані через військкомати РФ). Крім того, з російської території до Донбасу перекидаються і російські військовослужбовці, які числяться у списках особового складу військових частин ЗС РФ», - заявляє військовий експерт.

Читайте такожЕксперт розповів, для чого Росії потрібен конфлікт на сході України«Щодо кадрових російських військовослужбовців, то їх на даний момент на території України діє не менш як 300 чоловік. Основна їх частина володіє технічними військово-обліковими спеціальностями. Постійне місце служби – в основному частини Південного військового округу РФ», - відзначає Тимчук.

«Дані військовослужбовці закидаються до України без документів, у формі без пізнавальних знаків (формат «зелених чоловічків»)», - додав він.