Обстановка в Донецьку напружена, вночі було чутно вибухи

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Зокрема, в Кіровському та Петровському районах у нічний час лунали вибухи з боку Мар'їнки і Карлівки. Жителі Київського району заявили про активну перестрілку в периметрі аеропорту.

Між тим, в місті працює практично весь склад громадського пасажирського транспорту, комунальні підприємства, військовий комітет міськради.

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Серйозних перебоїв з поставками продовольства в місті немає, продуктові магазини і великі супермаркети продовжують працювати.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня, в Донецьку бойовики встановили зенітки на дахах житлових будинків.