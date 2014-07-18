Обстановка в Донецьку напружена, вночі було чутно вибухи
09:27, 18 липня 2014Політика
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У Донецьку станом на 9.00 обстановка напружена. Мешканці кількох районів міста свідчать про вибухи вночі.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.
Зокрема, в Кіровському та Петровському районах у нічний час лунали вибухи з боку Мар'їнки і Карлівки. Жителі Київського району заявили про активну перестрілку в периметрі аеропорту.
Між тим, в місті працює практично весь склад громадського пасажирського транспорту, комунальні підприємства, військовий комітет міськради.
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Серйозних перебоїв з поставками продовольства в місті немає, продуктові магазини і великі супермаркети продовжують працювати.
Як повідомляв УНІАН, 15 липня, в Донецьку бойовики встановили зенітки на дахах житлових будинків.
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