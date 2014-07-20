Системи життєзабезпечення та комунальні підприємства в Донецьку працюють без збоїв

Про це повідомляє міськрада Донецька.

"Ніч з 19 на 20 липня в Донецьку пройшла неспокійно. За інформацією жителів Кіровського, Ленінського та Пролетарського районів лунали звуки пострілів з боку мікрорайону Боссе та об'їзної дороги, а також повідомлялося про вибухи і залпи в районі донецького аеропорту", - наголошується в повідомленні.Читайте такожУ Донецьку та Луганську бойовики вбивають мирних жителів і викрадають людей заради викупу - РНБО

Системи життєзабезпечення та комунальні підприємства працюють без збоїв.

Крім цього, в 22.00 19 липня було відновлено електропостачання в частині житлових кварталів у Куйбишевському районі, крім трьох будинків по вул. Маршала Жукова. Електрика в будинках №13, №15 і №17 з'явився вже сьогодні вранці, о 6.35.

Громадський транспорт рухається по міських автомагістралях згідно з графіками. У Донецьку працюють автовокзали і автостанції. Залізничний вокзал приймає і відправляє як поїзди дальнього сполучення, так і приміські поїзди і електрички.

У торговельній мережі міста присутні всі основні групи товарів