У Черкасах затримано постачальника терористів
Прокуратурою Черкаської області заарештовано черкащанина, який розповсюджував матеріали із прямими закликами до змін меж території держави та сприяв діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка».
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, минулого тижня судом задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідством установлено, що чоловік з травня по липень 2014 року організував та здійснював безпосереднє сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом збору та направлення їм матеріальної допомоги з метою її подальшого використання, у тому числі, медичних препаратів, цивільного, військового одягу та спорядження.
Читайте такожУ Черкасах попрощалися із убитим терористами генерал-майором МомотомКрім того, він же, в порушення вимог закону, систематично розміщував на власній Інтернет сторінці в соцмережі текстові та відеоматеріали з прямими закликами до зміни меж території держави, які були доступні для загального користування.
За даним фактом прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення терористичної організації). Наразі досудове розслідування триває.