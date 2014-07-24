У Черкасах затримано постачальника терористів

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, минулого тижня судом задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором, про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством установлено, що чоловік з травня по липень 2014 року організував та здійснював безпосереднє сприяння діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», шляхом збору та направлення їм матеріальної допомоги з метою її подальшого використання, у тому числі, медичних препаратів, цивільного, військового одягу та спорядження.

Читайте такожУ Черкасах попрощалися із убитим терористами генерал-майором МомотомКрім того, він же, в порушення вимог закону, систематично розміщував на власній Інтернет сторінці в соцмережі текстові та відеоматеріали з прямими закликами до зміни меж території держави, які були доступні для загального користування.

За даним фактом прокуратурою Черкаської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та створення терористичної організації). Наразі досудове розслідування триває.