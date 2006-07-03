Черномирдін: причетність Росії до дій Регіонів - ”дурниця”

Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН називає «дурницею» думки експертів про причетність Росії до дій Партії регіонів у Верховній Раді.

Про це В.ЧЕРНОМИРДІН заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

«Це дурниця. При чому тут «регіони» і Росія», - сказав посол. За його словами, «Партія регіонів і ЯНУКОВИЧ – солідні люди. Вирішуйте внутрішні питання самі, і не треба вплутувати сюди Росію. Хто буде – з тим і працюватимемо». «Які вам потрібні ще слова і як вас можна в цьому переконати?», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Посол Росії в Україні ще раз підкреслив, що візит російського Президента Володимира ПУТІНА в Україну відбудеться тільки після остаточного формування складу владних структур.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в приміщенні ВР повинен був розпочатися круглий стіл влади і опозиції, на якому планувалося розглянути шляхи виходу з цієї ситуації.

Проте на круглий стіл не з`явився лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

На думку головного аналітика “Нашої України” Анатолія ЛУЦЕНКА, «те, що Партія регіонів за ніч змінила свої позиції стосовно проведення круглого столу, а також висунула новий ультиматум з 12 пунктів, є свідченням того, що “регіонали” не позбулися зовнішніх впливів". «Зараз вони є виконавцями сценарію дестабілізації в Україні, який вигідний, в першу чергу, Росії», - сказав експерт.