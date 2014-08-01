Голові харківської "Свободи" спалили автомобіль

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облорганізації ВО «Свобода», автомобіль, який був припаркований біля будинку чоловіка в районі басейну «Локомотив», повністю згорів сьогодні вночі.

У партії запевнили, що до правоохоронних органів скеровані відповідні заяви із зазначенням підозр щодо замовників та виконавців злочину. «Свобода» пов'язує цей злочин з професійною та політичною діяльністю Дебелого.

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«Я впевнений, що підпал моєї автівки пов'язаний з нашими останніми діями. Припускаю, що причиною є принципова позиція міністерства АПК і моя, як радника міністра Швайки (міністр аграрної політики і продовольства Ігор Швайка - УНІАН), яку ми зайняли з приводу державного підприємства академії аграрних наук України «Червоний жовтень», - зазначив Дебелий. "Очевидно, що недолугі опоненти намагаються діяти старими методами й залякати мене. Але як ми не боялися їх раніше, так не лячно нам й зараз», - наголосив він, коментуючи інцидент.

Голова міської "Свободи" також не виключив, що мотивом злочину могла стати й помста. «Адже біля місяця тому за моєї ініціативи було звільнено керівника одного з лісових господарств у Харківській області. Його роботу було визнано незадовільною Агенцією лісових ресурсів та мисливських угідь України як на центральному, так й на місцевому рівні», - додав Дебелий.

«У будь-якому разі цей підпал не досяг своєї мети. Мене це лишень стимулює до ще більш активних дій, а щодо матеріальних збитків, то зазначу, що моя автівка була застрахована, ще коли відбувалися масові підпали транспортних засобів свободівців під час революції гідності. Тому, навіть у цьому питанні зловмисникам не вдалося мені суттєво зашкодити», – підсумував він.

У міліції даний факт поки не коментують.