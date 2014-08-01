У Сімферополі люди у формі арештовують майно Чорноморської ТРК

Співробітники ТРК попередньо були виведені з офісу назовні, повідомляє сайт "Крим.Реалії" з посиланням на юриста телеканалу Андрія Беспоясного.

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За його словами, сьогодні вдень в офіс прийшли люди в формі з рішенням Господарського суду Криму по забезпеченню позову Кримського радіотелевізійного передавального центру (РТПЦ) про арешт рухомого і нерухомого майна Чорноморської ТРК, у тому числі передавачів.

"Постанову було видано вчора, а прийшли вони вже сьогодні і вручили її нам. Це вже незаконні дії, нам повинні були дати як мінімум добу на те, щоб ознайомитися, - говорить адвокат. - Зараз на вулиці 30 співробітників ТРК, всередину не пускають, на двері повісили замок. Усередині знаходяться люди в формі - чоловік 20 представників служби, люди в робочому одязі. Хто це такі? Нам не представилися. Також було 2 камери, які вели зйомку, вони нам теж не представилися, не пред'явили посвідчень".

При цьому, за його словами, працівникам наказали не вимикати комп'ютери.

Як повідомляє сайт самопроголошеної влади Кримінформ суд заарештував майно ТРК за борги. Мова йде про суму близько 4 млн руб., які Чорноморська ТРК накопичила за 3 роки.