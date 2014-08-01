Президент України Петро Порошенко незадоволений ходом розслідування подій на Майдані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю українським телеканалам.

Порошенко наголосив, що події на Майдані - це злочини, які не мають терміну давності. Він нагадав, що щодо подій на Майдані та у Одесі 2 травня працює міжнародна слідча комісія, яка бере участь у розслідуванні.

Читайте такожГПУ оголосила підозру слідчим, прокурорам та судді за незаконні арешти євромайданівців

"Мене не задовольняють темпи розслідування", - сказав президент.

Водночас, він відзначив, що на сьогодні поновлено всі припинені за останні 2 місяці кримінальні справи щодо учасників розгону Майдану.

Читайте такожКомісія ВР: 75% героїв Майдану були вбиті зі снайперських гвинтівок

"Це є правильні кроки", - сказав Порошенко, зокрема, говорячи і про порушення кримінальних справ та відсторонення прокурорів, які брали участь у судових процесах проти "майданівців", котрі не мали стосунку до жодних злочинів.

Крім того, він нагадав про відсторонення та порушення кримінальних справ проти суддів, а 27 високопосадовців оголошено у міжнародний розшук.