Міжнародні експерти обстежили один із п'яти секторів з уламками малайзійського Боїнга

Про це повідомив у неділю в Харкові керівник пошукової місії з Нідерландів із розслідування катастрофи Пітер Яп Алберсберг. За його словами, така методика поділу території дозволить поступово обстежити всі ділянки.

Про це пише "Радіо Свобода",

«На місці пошуків працює міжнародна місія з понад ста експертів та неозброєних поліцейських. У веденні пошуків їм допомагають місцеве населення, спеціально навчені собаки, а також спеціальне обладнання. Я хочу зазначити, що передусім наша мета є знайти і повернути на батьківщину рештки загиблих та їхніх речей, а вже потім ми приступимо до пошуку авіауламків», – сказав керівник пошукової місії.

Пітер Яп Алберсберг каже, що пошуки на місці авіакатастрофи ведуться в рамках досудових дій, а тому все, що знаходять на землі, докладно описують, фотографують, складають протокол і упаковують для відправки на базу. Він припускає, що пошуки можуть протривати ще кілька тижнів.

За його словами, за час поновлених пошуків на місці катастрофи знайдені нові останки людей, які були в літаку. Конкретної кількості він не став називати.

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Тим часом зібрані раніше особисті речі загиблих далі залишаються в руках сепаратистів, які досі контролюють місце трагедії – вони наразі відмовляються передати представникам ОБСЄ залізничний вагон із цими речами, сказав керівник місії.