Потяг з речами загиблих пасажирів “Боїнга-777” залишається під контролем сепаратистів
15:21, 03 серпня 2014Політика
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Потяг з особистими речами загиблих пасажирів малайзійського “Боїнга-777-200” до цього часу залишається в Торезі під контролем сепаратистів.
REUTERS
Про це під час брифінгу в Харкові повідомив керівник пошукової місії з Нідерландів з розслідування катастрофи Боїнга-777 Пітер Яп Алберсберг, передає кореспондент УНІАН,
“Він (потяг) все ще знаходиться в районі Тореза та під контролем сепаратистів”, - сказав Алберсберг.Читайте такожБойовики заборонили ОБСЄ використати безпілотник для обстеження місця падіння "Боїнга"
За його словами, у цей час продовжуються переговори щодо звільнення потягу з особистими речами загиблих.
«На даний момент я можу сказати, що цей залізничний вагон є предметом переговорів між ОБСЄ з місцевою владою», - наголосив керівник пошукової місії.
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