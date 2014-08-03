Потяг з речами загиблих пасажирів “Боїнга-777” залишається під контролем сепаратистів

Про це під час брифінгу в Харкові повідомив керівник пошукової місії з Нідерландів з розслідування катастрофи Боїнга-777 Пітер Яп Алберсберг, передає кореспондент УНІАН,

“Він (потяг) все ще знаходиться в районі Тореза та під контролем сепаратистів”, - сказав Алберсберг.Читайте такожБойовики заборонили ОБСЄ використати безпілотник для обстеження місця падіння "Боїнга"

За його словами, у цей час продовжуються переговори щодо звільнення потягу з особистими речами загиблих.

«На даний момент я можу сказати, що цей залізничний вагон є предметом переговорів між ОБСЄ з місцевою владою», - наголосив керівник пошукової місії.