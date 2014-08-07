На Луганщині при спробі підірвати залізничний міст загинув терорист - РНБО

Вчора у Біловодському району Луганської області під час невдалої спроби підриву залізничного мосту через річку в селі Євсуг загинув терорист.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

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За його словами, внаслідок вибуху частково пошкоджено пішохідну частину мосту.

“На місці події залишились фрагменти тіла одного з диверсантів”, - сказав Лисенко.