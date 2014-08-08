Батальйон "Айдар" може стати спецпідрозділом ЗСУ - міністр

01:35, 08 серпня 2014
Політика
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На базі добровольчого батальйону "Айдар" у майбутньому вірогідно може бути створено регулярний підрозділ Збройних сил України, який буде задіяним у проведенні спеціальних операцій (в тому числі, і в комплексі заходів АТО). 

Айдар / Фото: УНІАН

Про це 7 серпня заявив міністр оборони України Валерій Гелетей в ході робочої поїздки по місцях дислокації підрозділів ЗСУ. 

Як повідомляє прес-служба Міноборони, глава оборонного відомства в ході зустрічі з особовим складом 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" прийняв рішення більш інтенсивно задіяти батальйон при виконанні бойових завдань Збройними силами в рамках АТО. 

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З цією метою батальйону буде надано додаткове озброєння, в тому числі і військова техніка, а також додаткові військові інструктори. Особовий склад пройде переатестацію, за результатами якої будуть відібрані ті бійці, які відповідають вимогам до військовослужбовців-спецпризначенців. 

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