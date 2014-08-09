Кримські татари пропонують поширити АРК на південь Херсонщини

З такою ініціативою виступили лідери кримських татар, повідомляє ТСН.

Ідея проста – приєднати до півострова кілька південних районів Херсонщини. І хоч це суто адміністративна акція, але фактично в України з'являться кримські території, які будуть під українським контролем.

Кримські татари переконані, що це буде вигідно і їм, і державі. На херсонських землях розмістилися б очільники меджлісу, органи влади Криму, а також вимушені переселенці з півострова.

Питання оперативного керівництва АРК можна було б вирішувати значно швидше завдяки централізації та локалізації відповідних установ. До того ж історично південні райони материкової України колись входили у Кримське ханство. Особливо багато кримських татар нині живе в Генічеському районі Херсонщини.

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Автори ідеї переконують, що материкова частина АРК спростила б і майбутнє повернення півострова під український контроль. Адже йшлося б не про зміну органів влади в Сімферополі, а всього лиш про поширення юрисдикції вже існуючої на Херсонщині кримської адміністрації.

Програму повернення Криму наразі розробляють в українському уряді. Однак чи передбачається для цього розширення меж АРК на Херсонщину – чиновники не кажуть.

У будь-якому разі таке рішення можна зробити тільки через зміни до Конституції.