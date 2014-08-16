Спецназ звільнив з полону офіцера УДО
13:29, 16 серпня 2014Політика
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Група спецпризначенців Управління державної охорони України провела спеціальну операцію зі звільнення з полону офіцера УДО.
REUTERS
Про це повідомили УНІАН в Управлінні державної охорони України.
Як зазначили в УДО, офіцер Управління державної охорони України під час виконання своїх службових завдань в зоні проведення Антитерористичної операції, потрапив у полон терористів 8 липня. В УДО зауважили, що військовослужбовець був поранений.
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Спецназ УДО провів спеціальну операцію та звільнив з полону свого побратима.
«Наразі офіцер Управління державної охорони України перевезений до Києва, де проходитиме лікування у шпиталі. Разом із ним евакуйовано його родину», - зазначається в повідомленні.
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