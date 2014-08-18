Сили АТО дійшли до центру Луганська - Лисенко
23:35, 18 серпня 2014Політика
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Сили АТО увійшли в Луганськ і проводять очищення міста від бойовиків.
REUTERS
Про це в ефірі "Свободи слова" на ICTV заявив речник РНБО Андрій Лисенко, пише Українська правда.
Він розповів, що "наші сили оточили ключові міста на Донбасі".
"Бойовики почали діяти агресивніше, бо вони відчувають: скоро кінець, про який ми всі так мріємо", - заявив Лисенко.
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"Уже в понеділок навіть в центральні частини Луганська дійшли деякі наші підрозділи. Бої ідуть уже на вулицях міста", - повідомив він.
Нагадаємо, у понеділок батальйон "Донбас" увійшов також у місто Іловайськ, останній ключовий пункт на шляху до Донецька.
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