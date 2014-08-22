Кравчук: Путін вперше визнав вторгнення в Україну

Про це в ефірі "Шустер Live" заявив екс-президент Леонід Кравчук, пише Українська правда.

За його словами, раніше Путін не визнавав вторгнення в Україну ні в Криму, ні на Сході, але після "гуманітарного вторгнення", він фактично це визнав.

"Ми тепер можемо висувати претензії до російського керівництва. Вторгнення відбулося безпосередньо після доручення російської влади", - заявив Кравчук.

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"В цьому є дуже велика особливість. Врешті Росія має визнати офіційно вторгнення в Україну", - додав він.

За словами Кравчука, Росія втручалась у справи України, втручається і буде втручатись.

"Ми можемо рекомендувати нашій владі, яка, до речі, серйозних помилок на Сході не допустила, але їх не виконають, поки все світове співтовариство не зупинить Росію і Путіна", - резюмував Кравчук.