На Прикарпатті депутатів призвали до армії

Як повідомляє ТСН, військовий комісар приніс повістки потенційним призовникам на їхнє робоче місце – до сесійної зали районної ради, де роздав документи кожному особисто в руки.

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