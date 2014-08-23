На Прикарпатті депутатів призвали до армії

11:06, 23 серпня 2014
Політика
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Депутати Долинської райради на Прикарпатті отримали повістки до армії.

УНІАН

Як повідомляє ТСН, військовий комісар приніс повістки потенційним призовникам на їхнє робоче місце – до сесійної зали районної ради, де роздав документи кожному особисто в руки. 

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