В Маріуполі активізувались агітатори за «ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національної гвардії України.

«На телефон довіри об’єднаних сил АТО в Маріуполі надходять повідомлення від місцевих мешканців про те, що в місті активізувалась діяльність груп людей, які агітують місцеве населення на вступ в так звану «ДНР», мотивуючи тим, що в найближчий час до Маріуполя підійде підкріплення терористів», - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ Маріуполі обстановка стабільна, всі сховища перебувають у повній готовності

Командування об’єднаних сил АТО в Маріуполі просить місцевих мешканців повідомляти про подібні випадки в правоохоронні органи та не піддаватися на заклики терористів.

На думку Нацгвардії, факт щодо активізації діяльності цих груп свідчить про те, що місцеве населення категорично засуджує та не підтримує терористів. Також подібною інформацією терористи намагаються посилити паніку серед мешканців, зазначається в повідомленні.Читайте такожНацгвардія спростовує інформацію про бойові дії в Маріуполі

Як запевняють у Нацгвардії, робота з виявлення та затримання співучасників терористичних груп триває.