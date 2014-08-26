Близько півсотні бійців новоствореного батальйону «Січ» вирушили в зону АТО

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, зазначивши, що на східний фронт вирушили близько півсотні бійців батальйону «Січ».

«Новостворений добровольчий батальйон спецпризначення «Січ» було сформовано на базі Головного управління МВС України в Києві із патріотів, серед яких є люди з бойовим досвідом, спеціально для участі в АТО на Донбасі», - йдеться в повідомленні.Читайте такожНа Львівщині оголосили набір на службу у новостворений батальйон міліції особливого призначення «Львів»

Перед відправленням на схід бійці впродовж двох місяців проходили підготовку у спеціалізованому таборі. Усі вони належним чином обмундировані та озброєні, запевнили в міліції.

Під час проводів у зону АТО відбувся молебень, в ході якого священики благословили бійців, освятили прапор добровольчого батальйону і корогву із зображенням Божої матері, які спецпризначенці повезуть із собою на Донбас, зазначається в повідомленні.

Керівники Головного управління МВС України в Києві звернулося до бійців з напутніми словами і побажали спецпризначинцям повернутися із зони антитерористичної операції живими і неушкодженими.