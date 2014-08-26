Кабмін виділив 9,1 млрд гривень на потреби АТО

Кабінет міністрів України оприлюднив рішення про виділення з резервного фонду Державного бюджету 9,1 млрд грн на потреби Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ і низки інших міністерств і відомств, що беруть безпосередню участь у проведенні та забезпеченні антитерористичної операції на сході України.

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Згідно з розпорядженням №768, опублікованим на веб-порталі уряду, із загальної суми Міністерству оборони виділено 5,9 млрд грн, МВС – 2 млрд грн, Головному управлінню розвідки Міноборони – 70 млн грн, Мінінфраструктури – 14,7 млн грн, СБУ - 179,1 млн грн, Держприкордонслужбі - 713,9 млн грн, Держслужбі з надзвичайних ситуацій - 53,5 млн грн, Службі зовнішньої розвідки - 20 млн грн, Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації - 19,9 млн грн.

Перелік витрат має бути затверджений протягом трьох днів і узгоджений з Міністерством фінансів і Міністерством економічного розвитку та торгівлі України. «Казначейський звіт про використання коштів слід подати до 28 грудня цього року», - йдеться в розпорядженні.

Раніше урядове рішення озвучив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час відвідання НВО "Практика", де виробляється броньована техніка.

Наприкінці липня Кабінет міністрів України запропонував парламенту зміни до державного бюджету на 2014 рік, якими передбачається виділення 9,1 млрд грн на додаткове фінансування армії. Запропоноване урядом рішення не було підтримане парламентом.