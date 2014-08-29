Меркель: ЄС обговорить нові санкції проти Росії
Глави держав та урядів Європейського Союзу на позачерговому саміті в суботу, 30 серпня, обговорять ситуацію в Україні та можливість розширення санкцій проти Росії.
Про це на прес-конференції в Берліні заявила канцлер Німеччини Анґела Меркель, повідомляє Deutsche Welle.
"Ми отримуємо повідомлення про розширення присутності російських солдатів, нову дестабілізацію й нові пересування сепаратистів у районах, де досі було тихо", - сказала Меркель.
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За словами німецького канцлера, ЄС постійно давав зрозуміти, що в разі подальшої ескалації ситуації в Україні обговорюватимуться подальші санкції.
"Це питання стоятиме на порядку денному саміту, і ми маємо спитати себе, як ми реагуватимемо", - констатувала Анґела Меркель.
Вона додала, що Євросоюз прагне дипломатичного розв'язання кризи і "не послабить своїх прагнень", однак ситуація після зустрічі президентів Володимира Путіна та Петра Порошенка в Мінську погіршилась.