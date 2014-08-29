Баррозу особисто висловив Путіну засудження щодо ситуації в Україні

Він закликав російського президента зійти з цього шляху, в іншому разі наслідки для Росії будуть ще більшими. Про це йшлося під час телефонної розмови Баррозу з Путіним, яка відбулася у п'ятницю, повідомляє Європейська комісія (ЄК).

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"Президент ЄК передав президенту Путіну своє рішуче засудження доведеним фактом проникненням в Україну російських військових підрозділів і їх дій на українській землі. Баррозу закликав президента Путіна зійти з цього шляху, підкресливши, що важко продовжувати говорити про взаємодію, коли йде рецидив ескалації конфлікту", - повідомляє ЄК.

Жозе Мануел Баррозу також висловив свою глибоку стурбованість у зв'язку з поточними подіями і ситуацією в Україні. "Це повністю суперечить зусиллями Європейського союзу, які націлені на дипломатичні і прагматичні рішення таких питань, як реалізація Угоди про асоціацію, поглиблення зони вільної торгівлі та енергетичних відносин між Росією і Україною", - йдеться в повідомленні.

У ЄК наголошують, що ЄС вже давав зрозуміти - подальша дестабілізація України та регіону призведе до високої плати з боку Росії.