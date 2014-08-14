Баррозу та Путін домовилися про тристоронні консультаціі президентів України, Росіі та ЄК
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу та президент Росії Володимир Путін домовилися про консультаціі між президентами Росії, Украіни та ЄК щодо реалізації Угоди про асоціацію, постачання газу та стабілізації політичної та безпекової ситуації.
Як повідомляє Європейська комісія, відповідні домовленості були досягнуті в ході телефонної розмови між Баррозу та Путіним, яка відбулася у четвер.
"Досягнута домовленість про проведення консультацій між президентами Росії, України та Європейськоі комісіі з питань, пов'язаних з реалізацією Угоди про асоціацію, а також про постачання газу, паралельно із зусиллями щодо стабілізації політичної ситуації і безпеки. Конкретні механізми цих переговорів будуть обговорюватися через відповідні дипломатичні канали", - повідомляє ЄК.
Крім того, Єврокомісія нагадує, що Баррозу провів телефонну розмову у середу з президентом України Порошенком. Мета переговорів - обговорення ситуації в Україні, в тому числі шляхів деескалації поточної ситуації.