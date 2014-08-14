Баррозу та Путін домовилися про тристоронні консультаціі президентів України, Росіі та ЄК



Як повідомляє Європейська комісія, відповідні домовленості були досягнуті в ході телефонної розмови між Баррозу та Путіним, яка відбулася у четвер.

"Досягнута домовленість про проведення консультацій між президентами Росії, України та Європейськоі комісіі з питань, пов'язаних з реалізацією Угоди про асоціацію, а також про постачання газу, паралельно із зусиллями щодо стабілізації політичної ситуації і безпеки. Конкретні механізми цих переговорів будуть обговорюватися через відповідні дипломатичні канали", - повідомляє ЄК.

Крім того, Єврокомісія нагадує, що Баррозу провів телефонну розмову у середу з президентом України Порошенком. Мета переговорів - обговорення ситуації в Україні, в тому числі шляхів деескалації поточної ситуації.