Норвегія готова сприяти українській інтеграції до НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде на спільному брифінгу для преси з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Він нагадав, що цього тижня в Уельсі проходитиме черговий саміт Україна-НАТО, де, за його словами, відбудуться перемовини щодо майбутніх взаємин між Україною та Альянсом.

Водночас, він переконаний, що Україна сама має вирішувати з ким їй краще бути.

Читайте такожНАТО говоритиме з Україною про членство, коли вона скасує позаблоковий статус - Расмуссен“І якщо український уряд, український народ дійдуть висновку, що будуть вступати до НАТО, що цей Альянс дає безпечне майбутнє. Ми маємо поважати цей вибір. Є відповідні процеси такого вступу. Безперечна складність полягає в тому, що є невирішена проблема на Донбасі, є потреба в реформах, і тут я хочу сказати, що Норвегія завжди готова на двосторонньому рівні та інших форматах надавати Україні потрібну допомогу”, - сказав Бренде.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд вносить на розгляд парламенту законопроект про скасування позаблокового статусу Української держави і про відновлення курсу України на членство в НАТО.