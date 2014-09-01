Норвегія готова сприяти українській інтеграції до НАТО
Норвегія готова допомогти Україні інтегруватися до НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде на спільному брифінгу для преси з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.
Він нагадав, що цього тижня в Уельсі проходитиме черговий саміт Україна-НАТО, де, за його словами, відбудуться перемовини щодо майбутніх взаємин між Україною та Альянсом.
Водночас, він переконаний, що Україна сама має вирішувати з ким їй краще бути.
Читайте такожНАТО говоритиме з Україною про членство, коли вона скасує позаблоковий статус - Расмуссен“І якщо український уряд, український народ дійдуть висновку, що будуть вступати до НАТО, що цей Альянс дає безпечне майбутнє. Ми маємо поважати цей вибір. Є відповідні процеси такого вступу. Безперечна складність полягає в тому, що є невирішена проблема на Донбасі, є потреба в реформах, і тут я хочу сказати, що Норвегія завжди готова на двосторонньому рівні та інших форматах надавати Україні потрібну допомогу”, - сказав Бренде.
Як повідомляв УНІАН, 29 серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд вносить на розгляд парламенту законопроект про скасування позаблокового статусу Української держави і про відновлення курсу України на членство в НАТО.