На Харківщині посилюють охорону кордону з Росією та Луганською областю

У Харківській області посилюють охорону державного кордону із Росією та адміністративного кордону з Луганщиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час робочої поїздки в Слов'янськ сказав голова Харківської облдержадміністрації Ігор Балута.

«У Харківській області вживаються заходи щодо посилення державного кордону. Це наше головне завдання на сьогоднішній день», - підкреслив Балута.

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Він зазначив, що ще три місяці тому проводились попередні роботи для посилення захисту державного кордону.

«Були визначені місця для розміщення блокпостів і зведення інженерних споруд», - сказав голова ОДА.

Також, за словами Балути, особлива увага приділяється посиленню охорони кордону з Луганською областю.