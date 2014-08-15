Бойовики почали відступати до кордону з Росією, де сформують "останній бастіон" - Тимчук

Терористи почали відведення живої сили і техніки ближче до кордону з Росією.

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Одночасно з посиленням опорних пунктів поблизу н.п.Сніжне, Стаханов та Алчевськ, терористи починають відведення частини живої сили і техніки ближче до кордону з Росією, в район Свердловськ-Ровеньки - Молодогвардійськ-Ізварине", - пише він.

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Експерт припускає, що саме тут буде сформовано «останній бастіон» бойовиків, який матиме вихід до кордону з РФ, що дозволить отримувати допомогу, а потім і відступити на територію Росії.

Також у повідомленні говориться, що продовжуються обстріли позицій сил АТО. Зокрема, вночі були обстріляні позиції в районі н.п. Березове, Іллінка, Гребля.