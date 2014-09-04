ЗМІ розкрили деталі нових санкцій проти РФ

Видання розкриває деталі в блозі, повідомляє Українська правда.

Зокрема, відповідно до документу, новий етап санкцій насамперед стосуватиметься обмежень доступу російських банків та компаній до європейського ринку капіталів.

"Можливі заходи - це (заборона) залучення позикового капіталу (через облігації, акції та фондові синдиковані банківські кредити) оборонними підприємствами, а також компаніями, чиєю основною діяльністю є розвідка, видобуток і транспортування нафти і нафтопродуктів, і в яких держава є мажоритарним акціонером або утримувачем контрольного пакету акцій", - говориться у документі.

Такі заходи, на думку Єврокомісії, повинні "значно збільшити навантаження на російську державу", якій потрібно буде фінансувати власні компанії.

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"Це також вирівняє санкції ЄС з тим, що були прийняті іншими партнерами по G7", - говориться у документі.

Єврокомісія також запропонувала скоротити терміни погашення заборгованості за облігаціями, які підпадають під санкції з 90 до 30 днів, пише FT.

У сфери оборони найбільш серйозні заходи стосуватимуться так званих товарів подвійного використання (можуть використовуватися як в військових, так і цивільних цілях).

"До попереднього списку включені спеціальні матеріали, системи квантового розподілу ключів " (QKD), деякі верстати, високопродуктивні комп'ютери та електроніка", -говориться у документі.

Врешті в енергетичному секторі передбачається обмежити співпрацю з РФ у сфері розвідки та видобутку нафти.

"Обмежувальні заходи можуть бути розповсюджені не лише на заборону передачі технологій, але й на надання супутніх послуг (таких як сейсморозвідка, буріння, пробна експлуатація свердловин, геофізичне випробування свердловин, оснащення та випробування свердловин, постачання плавучих підстав тощо) для глибоководної розвідки і видобутку нафти, нафтової розвідки і видобутку в Арктиці, а також російських проектів зі "сланцевої нафти", - повідомляється у документі.

Нагадаємо, 3 вересня Єврокомісія подала Раді ЄС пропозиції щодо нових санкцій проти Росії.