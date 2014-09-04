У Великобританії стартує саміт НАТО

Важливим акцентом першого дня зустрічі, що проходить раз на два роки і стартує в умовах безпрецедентних заходів безпеки, стане засідання, присвячене ситуації в Україні, повідомляє ИТАР-ТАСС

Ще до початку робочої програми відбудеться виступ генсека Північноатлантичного альянсу Андерса Фога Расмуссена, який викладе контекст події, а потім разом з британським прем'єр-міністром Девідом Кемероном буде зустрічати іноземних лідерів, які прибуватимуть.

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Востаннє виступала Великобританія господинею подібної зустрічі в 1990 році, коли гостей вітала Маргарет Тетчер.

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