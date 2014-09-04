Російські найманці стягують до Маріуполя "Гради" та "Урагани" - штаб АТО
19:54, 04 вересня 2014Політика
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Найманці стягують в район Маріуполя самохідні гаубичні установки.
Ілюстративне зображення / Фото Міністерства оборони РФ
Російські найманці стягують до Маріуполя реактивні системи залпового вогню класу «Град» та «Ураган», а також самохідні гаубичні установки.
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Про це повідомляє прес-центр АТО з посиланням на дані розвідки на своїй сторінці у Facebook.
У повідомленні також зазначається, що за день зафіксовано три обстріли позицій сил АТО неподалік населених пунктів Весела Гора, Маріїнка, Золоте.
На сторінці у Facebook штаба АТО згодом з'явилася інформація про злам сторінки. Прес-центр спростував інформацію про "Гради" під Маріуполем.
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