Російські найманці стягують до Маріуполя "Гради" та "Урагани" - штаб АТО

Російські найманці стягують до Маріуполя реактивні системи залпового вогню класу «Град» та «Ураган», а також самохідні гаубичні установки.

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Про це повідомляє прес-центр АТО з посиланням на дані розвідки на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні також зазначається, що за день зафіксовано три обстріли позицій сил АТО неподалік населених пунктів Весела Гора, Маріїнка, Золоте.

На сторінці у Facebook штаба АТО згодом з'явилася інформація про злам сторінки. Прес-центр спростував інформацію про "Гради" під Маріуполем.