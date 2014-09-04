Facebook прес-центру АТО зламали: в штабі спростовують повідомлення про "Гради" під Маріуполем

У штабі АТО спростовують власне повідомлення у соцмережі Facebook про те, що російські найманці стягують "Гради" та "Урагани" під Маріуполь.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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"Шановні читачі та відвідувачі нашої сторінки. На жаль нашу сторінку черговий раз було атаковано. На даний момент ми приймаємо необхідних заходів, щоб припинити розповсюдження неправдивої інформації з нашої сторінки. Зокрема про ситуацію стосовно зосередження реактивних систем залпового вогню Російської Федерації навколо Маріуполя. Ця інформація не є дійсною. Просимо пробачення за незручності і дякуємо за розуміння", - йдеться у черговому повідомленні.

У штабі сподіваються протягом кількох годин вирішити "всі технічні проблеми".