ООН готова проконтролювати виконання угоди про припинення вогню

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, всесвітня організація готова здійснити таку місію, якщо буде відповідний запит від сторін конфлікту.

"ООН завжди готова зіграти свою роль", - сказав представник генерального секретаря всесвітньої організації Стефан Дюжаррік.

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За його словами, генсек організації Пан Гі Мун "сповнений рішучості допомогти у будь-який можливий спосіб і в тому вигляді, про який попросять сторони".

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що в Мінську підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню.

Пізніше Порошенко віддав наказ начальникові Генерального штабу Збройних сил України припинити вогонь в зоні АТО сьогодні, починаючи з 18.00.