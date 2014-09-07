На сході України розгортається міжнародний збройний конфлікт - Amnesty International

Про це йдеться у прес-релізі організації.

“Всі сторони конфлікту вже продемонстрували свою зневагу до життів цивільного населення, а також відверто порушують свої міжнародні зобов’язання”, - зазначив Саліл Шетті, Генеральний Секретар Amnesty International, який перебуває з офіційним візитом у Києві.

“Докази, якими ми володіємо, вказують на те, що Росія розпалює конфлікт шляхом прямого втручання, а також шляхом підтримки сепаратистів на сході України. Росія має зупинити безперебійний потік озброєння та іншу допомогу сепаратистам, оскільки саме вони вдаються до тяжких порушень прав людини в регіоні.”

Читайте такожПорошенко: Росія може "взяти" не тільки Київ, а й будь-яке місто, якщо світ не об'єднаєтьсяКремль багаторазово заперечував будь-яку причетність до бойових дій на території Україні, проте супутникові знімки та свідчення, зібрані організацією, вказують на беззаперечні докази того, що військові дії переросли в те, що Amnesty International зараз розглядає як міжнародний збройний конфлікт.

На знімках зображені нові позиції артилерії, розміщені безпосередньо в межах кордонів України в період з 13 по 29 серпня, включаючи одиниці артилерії - вочевидь гаубиці калібром 122-мм Д-30 - наведені на захід. На двох позиціях знаходяться машини бойового забезпечення і об’єкти, які виглядають як бункери. На знімку від 29 серпня можна побачити шість броньованих розвідувально-вартових машин (скоріш за все БРДМ-2с).

Ще одну подібну позицію артилерії можна побачити в полі на північний схід від першої, описаної вище, також безпосередньо на території України. Зображення від 26 серпня 2014 року вказують на шість самохідних гаубиць відносно підвищеної готовності (скоріше за все, це 2С19 Мста-С 152-мм), наведених на південний захід, де розташовані підрозділи української армії.

В період з 26 по 29 серпня 2014 року артилерія була передислокована на захід та наведена на позиції, що знаходяться в межах України. 29 серпня на зображені супутника з’явилося те, що дуже нагадує численні одиниці військової техніки, розташовані на місцевості вздовж лінії дерев та на сусідньому полі.

“Ці супутникові знімки, факти затримання російських військових підрозділів на території України і свідчення очевидців пересування російських збройних загонів та воєнної техніки через кордон не залишають жодних сумнівів у тому, що тепер це міжнародний збройний конфлікт”, - зазначив Шетті.

Amnesty International закликає всі сторони конфлікту, включаючи Росію, припинити порушення законів війни.