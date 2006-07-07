Верховна Рада розпочала роботу і...пішла на перерву

У Верховній Раді оголошено перерву до 10.45.

Як передає кореспондент УНІАН, перерву у роботі парламенту оголошено на вимогу фракцій «Наша Україна» та БЮТ.

Перед цим Верховна Рада не підтримала пропозицію “Нашої України” щодо перерви в роботі парламенту до вівторка, 11 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 71 із 416 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували в повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та СПУ.

Член фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ, мотивуючи необхідність оголошення цієї перерви, зазначив, що сьогодні недоцільно розглядати питання про першого заступника та заступника голови Верховної Ради.

За його словами, на сьогодні не зрозуміло, хто є парламентська більшість і хто опозиція.

О.ТУРЧИНОВ сказав, що в сьогоднішній ситуації незрозуміло, чи будуть закріплені за опозицією, зокрема, посада першого віце-спікера чи віце-спікера. «Чи це знову буде зроблено шляхом кулуарних домовленостей» і таким чином призначено заступників голови ВР, додав представник БЮТ.