Під Новоазовськом російські військові почали прослуховувати мобільні телефони

Новоазовським районом постійно переміщується спеціально обладнаний автомобіль, який створює радіоелектронні перешкоди та прослуховує абонентів мобільних операторів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, під Новоазовськом російські військові та найманці здійснюють прослуховування мобільних телефонів.