Під Новоазовськом російські військові почали прослуховувати мобільні телефони
15:30, 12 вересня 2014Політика
0 0
Російські військові та найманці почали прослуховування телефонів на Донбасі.
REUTERS
Новоазовським районом постійно переміщується спеціально обладнаний автомобіль, який створює радіоелектронні перешкоди та прослуховує абонентів мобільних операторів.
Читайте такожВійська РФ і бойовики перегруповуються та звозять на Донбас важку техніку
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
За його словами, під Новоазовськом російські військові та найманці здійснюють прослуховування мобільних телефонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter