ЄС створив "план Маршалла" для України – президент Естонії

Про це в ефірі “Шустер LIVE” сказав президент Естонії Тоомас Хендрик Ільвес, передає Еспресо.TV.

“Наступного тижня відбудеться одночасна ратифікації угоди у Верховній Раді та в Європарламенті. Угода вже підписана, зміни до угоди не будуть вноситись.

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У "плані Маршалла“ для Європи йшлося про фінансову допомогу та відкриття американських ринків для європейських товарів. Обіцяні 12 мільярдів євро допомоги Україні — це чималий пакет фінансової допомоги, враховуючи нинішній непростий стан ЄС. В сукупності з угодою про асоціацію між Україною та ЄС це є таким самим „планом Маршалла“. Адже угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає відкриття європейських ринків для українських товарів”, — сказав Ільвес.