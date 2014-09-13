Гелетей: Російську гібридну війну програно

Про це в інтерв`ю «5 каналу» заявив міністр оборони України Валерій Гелетей.

«За останній час у нас 70 міст звільнено. За великим рахункои, російська гібридна війна – вона програна, і Путін це розуміє», - зазначив Гелетей.

Читайте такожШостий військовий загинув за час перемир'я на Донбасі

«Коли піднімали прапор під Слов`янськом я розумів, що піднімається дух – не тільки прапор, а дух усього війська… Вони (бойовики) зрозуміли, що цей наступ буде далі, він піде і його не зупиниш. Через день ми пішли на Краматорськ, на Дружківку, і це був наступ не тільки Збройних сил – це було підняття духу», – наголосив керівник Міноборони.