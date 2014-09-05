Глава Пентагону пообіцяв Гелетею і надалі підтримувати Україну

Про це повідомляє «Газета.ги» з посиланням на сайт Пентагону.

Зустріч глав оборонних відомств США та України пройшла в кулуарах саміту НАТО в Уельсі.

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«Гейґел високо оцінив дії українських збройних сил на сході країни і запевнив, що США будуть продовжувати надавати підтримку в їх зусиллях», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Гелетей подякував Хейгела за надану підтримку.