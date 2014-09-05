Глава Пентагону пообіцяв Гелетею і надалі підтримувати Україну

05:14, 05 вересня 2014
Політика
0 0

Глава Пентагону Чака Гейґел в ході зустрічі з главою Міноборони України Валерієм Гелетеєм заявив, що США продовжать надавати підтримку Києву.

REUTERS

Про це повідомляє «Газета.ги» з посиланням на сайт Пентагону.

Зустріч глав оборонних відомств США та України пройшла в кулуарах саміту НАТО в Уельсі.

Читайте такожСША не збираються вести війну проти РФ - Пентагон

«Гейґел високо оцінив дії українських збройних сил на сході країни і запевнив, що США будуть продовжувати надавати підтримку в їх зусиллях», - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, Гелетей подякував Хейгела за надану підтримку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter