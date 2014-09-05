Глава Пентагону пообіцяв Гелетею і надалі підтримувати Україну
05:14, 05 вересня 2014Політика
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Глава Пентагону Чака Гейґел в ході зустрічі з главою Міноборони України Валерієм Гелетеєм заявив, що США продовжать надавати підтримку Києву.
REUTERS
Про це повідомляє «Газета.ги» з посиланням на сайт Пентагону.
Зустріч глав оборонних відомств США та України пройшла в кулуарах саміту НАТО в Уельсі.
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«Гейґел високо оцінив дії українських збройних сил на сході країни і запевнив, що США будуть продовжувати надавати підтримку в їх зусиллях», - йдеться в повідомленні.
У свою чергу, Гелетей подякував Хейгела за надану підтримку.
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