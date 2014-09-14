Ще чотири партії показали свої списки

Партія «Блок лівих сил України» (БЛСУ) прийняла рішення взяти участь у позачергових парламентських виборах та затвердила списки кандидатів у народні депутати на своєму позачерговому з’їзді, який відбувся 14 вересня у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Виборчий список БЛСУ очолив Володимир Шемаєв, голова Всеукраїнської молодіжної організації «Студентська платформа». Також до першої п’ятірки списку увійшли: Юрій Букарєв (голова громадської організації «Молодіжний рух СПЕКА» та Тетяна Руденко (одна з ініціаторів «Кредитного Майдану»).

Читайте такожУкраїнські партії формують виборчі списки (оновлюється)Також, як повідомляє Українська правда, першу десятку списку Радикальної партії було оприлюднено під час з'їзду партії, який відбувся 14 вересня у Києві.

До списку увійшли Андрій Лозовий, Сергій Мельничук (комбат батальйону "Айдар"), співачка Злата Огневич, Артем Запотоцький, Ігор Попов (Комітет виборців України), Артем Відко (командир "Луганськ1") , спортсмен Денис Сілантьєв, депутат Київради Ігор Мосійчук та Олена Кошелєва.

За даними Громадське ТБ, стали відомі і топові частини списків "Самопомочі" Андрія Садового та "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка.

“Громадянська позиція”: Анатолій Гриценко, Василь Гацько, Марина Соловйова, Олег Дерев'янко, Віталій Шабунін, Петро Ландяк, Тарас Стецьків, Анатолій Забарило, Іван Апаршин, Олег Канівець.

“Самопоміч”: Ганна Гопко, Семен Семенченко, Олексій Скрипник, Оксана Сироїд, Віктор Кривенко, Ірина Суслова, Павло Кишкар, Альона Бабак, Олександр Данченко, Наталія Веселова.