Під Донецьком група ОБСЄ потрапила під обстріл - ЗМІ

Про це повідомив РИА Новости представник організації.

"У районі Кіровського під обстріл потрапила група з п'яти осіб. Ніхто не постраждав. Пошкоджено автомобіль", - сказав співрозмовник агентства.

Зі слів представника організації, біля автомобіля спостерігачів ОБСЄ розірвалося 19 мінометних пострілів.

"У районі Кіровська біля нашої машини розірвалося 19 снарядів від міномета", - сказав він.

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В автомобілі, який вже доставили в Донецьк, понад десять отворів, пробитих осколками.

Представник ОБСЄ додав, що місія залишиться в Донецьку. "З нами є фахівець з безпеки, який вирішує такі питання, і ми щодня будемо погоджувати з ним свої дії", - сказав він.

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