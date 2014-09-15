За добу українські військові в зоні АТО зазнали втрат, їхня кількість уточнюється

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За добу загиблі і поранені є. Дані про їх кількість уточнюються. Про це ми повідомимо на вечірньому брифінгу", - сказав Лисенко.Читайте такожУ бою біля Донецького аеропорту загинули троє бійців АТО, є поранені - ЗМІ

Водночас він наголосив, що всі позиції, які займали сили АТО, продовжують перебувати під контролем українських військовослужбовців.

Нагадаємо, з 18:00 5 вересня на Донбасі діє режим припинення вогню.