До ВР проходять 5 політичних сил - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати соціологічного опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень «Социс» 5-10 вересня у всіх регіонах України, крім окупованого Криму і підконтрольних терористам районів Донбасу.

За результатами дослідження, 74,5% опитаних виявили намір взяти участь у голосуванні на виборах до Верховної Ради України. Близько 10% на момент проведення опитування не визначились зі своїм наміром взяти участь у голосуванні, а 15% – не планують голосувати взагалі.

Рейтингові показники розділились наступним чином, Блок П.Порошенка отримує 26,8% від усіх опитаних та 45,7% від тих, хто визначився з вибором та візьме участь у голосуванні. Радикальна партія О.Ляшка набирає 8,1% та 13,7% – відповідно. Громадянська позиція А.Гриценка – 4,8 (8,1%), ВО «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) – 4,7% (8,1%), «Народний фронт» (А.Яценюк) – 3,3% (5,6%).

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З огляду на нижченаведені результати, до наступного складу Верховної Ради України проходять п’ять політичних сил: Блок Петра Порошенка, Радикальна партія Олега Ляшка, Громадянська позиція, ВО «Батьківщина» та «Народний фронт».

За останній час відзначається значне зростання електоральної підтримки Блоку П.Порошенка (+8,4%), часткове падіння рейтингу Радикальної Партії О.Ляшка (-4,8%), певну стабілізацію позицій Громадянської позиції (+0,6%), відносне падіння показників ВО «Батьківщина» (-2,1%). Всі інші коливання показників політичних сил перебувають у межах статистичної похибки.

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Довідка. Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» в рамках періодичного моніторингового дослідження «Україна і українці», яке проводиться починаючи з 2010 року, провів загальнонаціональне соціологічне дослідження, в якому досліджувались основні соціальні та електоральні орієнтації населення України напередодні виборів до Верховної Ради України в кінці жовтня 2014 року. Терміни дослідження: 5 - 10 вересня 2014 року.

Дослідження було проведене по всій території України (за винятком АР Крим та частини Донбасу, де ведуться військові дії).

Опитування проводилось методом особистого інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Метод відбору респондентів – квотна вибірка (за ознаками вік та стать).

Загалом було опитано 2800 респондентів у віці від 18 років і старше, вибірка репрезентативна загалом для України за показниками віку, статі, розміром населеного пункту та поділом на регіони.